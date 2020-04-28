Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Самаре все-таки будет

28 Апр 2020 2020-04-28T13:44:30+03:00

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Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Самаре все-таки прогремит. Об этом в студии радио «КП-Самара» рассказал заместитель командующего 2-й Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии полковник Павел Олексюк.

- Салют обычно проводится не в честь парада, а в честь празднования Дня Победы. В 2020 году 9 мая в Самаре салют будет, мы сделаем больше 30 залпов, - рассказал Павел Олексюк.

Пока что военные выбирают, где именно будут проводить салют: возможно, залпы дадут из разных точек города, чтобы яркими цветами, распускающимися в небе, могли полюбоваться прямо из дома как можно больше самарцев.

Конкретная информация о времени и местах проведения салюта появится чуть позже. Также известно, что пока подготовка к Параду Победы, который перенесли на неизвестное время, отложена. Военнослужащих распустили по частям, а техника пока дислоцируется в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU