Власти Самарской области внесут свои предложения в план выхода из режима самоизоляции
Губернатор Дмитрий Азаров попросил Александра Фетисова и Виктора Кудряшова принять 100% учаситие в формирование плана выхода из режима самоизоляции для Самарской области. Напомним, что поручение - разработать такой план - дал Владимир Путин на совещании с главами регионов. Займется разработкой правительство РФ.
- Коллеги,мы не должны быть здесь сторонними наблюдателями.Совершенно очевидно,что те предложения, которые сегодня будут подготавливаться федеральными органами власти, которые потом будут обобщены правительством, будут готовиться с учетом мнения регионов, - отметил Дмитрий Азаров на совещании оперативного штаба.
Он призвал все ведомства аккумулировать свои предложения и разработать свой план, с учетом особенностей экономики, всех норм санитарного благополучия в стране. Итогом должен стать максимально эффективный план выхода из режима самоизоляции для всех сфер бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU