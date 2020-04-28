Власти Самарской области внесут свои предложения в план выхода из режима самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T20:25:53+03:00

Дмитрий Азаров поручил министерствам и своим помощникам активно участвовать в обсуждении плана выхода из режима самоизоляции на федеральном уровне

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Губернатор Дмитрий Азаров попросил Александра Фетисова и Виктора Кудряшова принять 100% учаситие в формирование плана выхода из режима самоизоляции для Самарской области. Напомним, что поручение - разработать такой план - дал Владимир Путин на совещании с главами регионов. Займется разработкой правительство РФ.

- Коллеги,мы не должны быть здесь сторонними наблюдателями.Совершенно очевидно,что те предложения, которые сегодня будут подготавливаться федеральными органами власти, которые потом будут обобщены правительством, будут готовиться с учетом мнения регионов, - отметил Дмитрий Азаров на совещании оперативного штаба.

Он призвал все ведомства аккумулировать свои предложения и разработать свой план, с учетом особенностей экономики, всех норм санитарного благополучия в стране. Итогом должен стать максимально эффективный план выхода из режима самоизоляции для всех сфер бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU