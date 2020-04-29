Дмитрий Азаров рассказал, почему уволил министра промышленности в Самаре

29 Апр 2020 2020-04-29T07:38:11+03:00

Губернатор упомянул сложное время, период вызовов и испытаний. И намекнул, что Михаил Жданов не справился с работой 24/7

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Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, почему уволил министра промышленности и торговли Самарской области. Напомним, Михаил Жданов был отправлен в отставку 28 апреля. Решение было озвучено днем. Затем свое решение прокомментировал и сам глава региона. Он заметил, что сейчас сложный период и перед всеми чиновниками и людьми стоят серьезные вызовы, проверяется командный дух.

- И не все сегодня выдерживают такой темп, такой напор, необходимость брать на себя ответственность, не прячась ни за какими формулярами чиновничьими, а просто брать и обеспечивать область ИВЛами, средствами индивидуальной защиты, лекарствами и препаратами, - подчеркнул губернатор.

Пока неизвестно, в чем же именно ошибся теперь уже экс-министр. На сайте правительства, правда, вчера появилась информация, что область не смогли закупить столько ИВЛ, на сколько были заключены контракты. Видимо, производители просто не справляются с объемами. Поэтому имеющиеся аппараты сосредоточили в главных больницах. Тем не менее, в Самарской области число таких аппаратов все равно высоко.

Теперь главой министерства станет заместитель Жданова Олег Жадаев.

ИСТОЧНИК KP.RU