2020-04-29T07:47:59+03:00
Общество

В Самаре среди заболевших коронавирусом много медработников

Об этом на заседании оперативного штаба рассказала глава Роспотребнадзора региона, порекомендовав им лучше защищаться
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медики рискуют и своим здоровьемМедики рискуют и своим здоровьемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области среди заболевших коронавирусом значительное количество медработников. Такую информацию озвучила на заседании оперативного штаба глава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова.

- Хотелось бы еще раз порекомендовать безусловное соблюдение медицинскими работниками требований защите и еще раз акцентировать необходимость масочного режима для пациентов, - отметила Светлана Архипова свои рекомендации.

На данный момент известно, что очагом распространения коронавирусной инфекции в Тольятти стал психоневрологический диспансер, где заболели медики и работники учреждения, а также пациенты. До этого заболели врачи городской больницы №4 в Самаре. На дистанционном совещании в пресс-центре КП-Самара Роспотребнадзор еще на прошлой неделе сообщал о десяти заболевших медработниках.

Также главный санитарный врач региона отметила, что сейчас в Самарской области темпы прироста выше, чем в целом по России. Но это связано с тем, что мы начали активно тестировать контактных лиц и выявлять бессимптомных носителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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