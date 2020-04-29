2020-04-29T08:22:48+03:00
Общество

В Тольятти разыскивают мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю

В Тольятти разыскивают мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранителям нужна любая информация о данном происшествии ФОТО: СУ СК России по Самарской областиПравоохранителям нужна любая информация о данном происшествии ФОТО: СУ СК России по Самарской области
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Правоохранительные органы Самарской области разыскивают мужчину, который 3 сентября 2019 года находясь в лифте дома на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе Тольятти, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

– Следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело. Были изъяты видеозаписи с камер наблюдения. На ней видно предполагаемого преступника, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Всех, кто знает какую-либо информацию по этому поводу, а также узнают подозреваемого, либо знают какие-то детали происшествия, просят обращаться по телефонам: 8-842-28-37-60, 8-842-28-14-98, 8-937-665-81-67, 8-987-985-68-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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