Демонстрация 1 мая 2020 года в Самаре: устроим веселый праздник онлайн

29 Апр 2020 2020-04-29T08:33:11+03:00

Участником онлайн-демонстрации 1 мая 2020 года в Самаре может стать каждый житель и сотрудники любого предприятия

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Мир, труд, май, добро и счастье - демонстрация 1 мая 2020 года в Самаре могла бы стать как всегда одним из ярчайших событий года. Но из-за коронавируса и режима самоизоляции мы все будем сидеть дома. Но это не повод грустить. КП-Самара проведет онлайн-демонстрацию 1 мая 2020 года. Участниками праздничного шествия может стать каждый.

Для того, чтобы встать в строй и пройти в единой колонне трудящихся, нужно сфотографироваться всей семьей или записать небольшое видео и выложить его в социальные сети с хештегами #первомайонлайн и #кпсамара.

Лучшие видео и фото мы опубликуем в трансляции на сайте kp.ru, а потом выберем победителей и накормим их вкусной пиццей.

Приглашаем к участию в демонстрации и все предприятия Самары и Самарской области. Присылайте небольшую заметку о том, как отлично вы трудитесь и фотографию коллектива на почту kpsamara@phkp.ru.

Онлайн-демонстрация пройдет 1 мая 2020 года на сайте samara.kp.ru и в группе https://vk.com/kps163. Присоединяйтесь, передавайте приветы, делитесь настроением. Ведь самоизоляция - это точно не повод грустить.

ИСТОЧНИК KP.RU