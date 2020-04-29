В Самарской области женщина на «Калине» улетела в бетонный забор
Вчера, 28 апреля, в Новокуйбышевске произошло ДТП. 58-летняя женщина ехала на своей «Калине» по улице Промышленной. В определенный момент она не псправилась с управлением и вылетела с дороги.
– Там автомобиль врезался в железобетонный забор. Женщина получила травмы, ей потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи госпитализировали ее в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии автоледи была трезвой. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU