В Самарской области женщина на «Калине» улетела в бетонный забор

29 Апр 2020 2020-04-29T10:41:20+03:00

58-летняя женщина не справилась с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 28 апреля, в Новокуйбышевске произошло ДТП. 58-летняя женщина ехала на своей «Калине» по улице Промышленной. В определенный момент она не псправилась с управлением и вылетела с дороги.

– Там автомобиль врезался в железобетонный забор. Женщина получила травмы, ей потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи госпитализировали ее в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии автоледи была трезвой. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU