В Самарской области пьяный водитель опрокинулся на крышу из-за аварийной ситуации

29 Апр 2020 2020-04-29T15:55:12+03:00

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Сотрудники ГИБДД Самарской области находились на маршруте патрулирования в Волжском районе региона. Там они заметили, что ехавшая по трассе машина, свалилась в кювет. Правоохранители попытались помочь водителю и заметили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило и медосвидетельствование.

– 43-летний водитель пояснил, что выпил дома, после чего решил поехать к другу в Кинель. По пути один из встречных автомобилей пошел на обгон, чем создал аварийную ситуацию. Нетрезвый водитель, пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением и упал в кювет, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Позже выяснилось, что попавший в аварию мужчина ранее уже лишался водительских прав за пьяную езду. В январе 2018 года он также был задержан правоохранителями в нетрезвом виде. Заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU