2020-04-29T19:23:03+03:00
Общество

Масочный режим в Самаре с 1 мая из-за коронавируса: зачем ввели, кого накажут

Власти вводят масочный режим в Самаре с 1 мая, чтобы взять под контроль коронавирус
Ольга АФАНАСЬЕВА
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У многих граждан уже есть маскиУ многих граждан уже есть маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти вводят масочный режим в Самаре с 1 мая 2020 года. Так в праздники решили спасти граждан от размножения и распространения коронавируса. В регионе действует режим строгой самоизоляции в выходные дни до 11 мая, которые ввел Владимир Путин. Но этого мало: власти считают, что жители не смогут сидеть дома стопроцентно.

Теперь полицейские имеют право проверять всех тех, кто находится на улице без масок - это будет означать нарушение режима, предписанного санитарным врачом. Таким образом контролировать жителей будет легче. Обязательно применять маски нужно в общественных местах: магазинах, общественном транспорте.

Напомним, что глава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова еще неделю назад говорила о необходимости масочного режима. Власти надеются, что такая мера позволит предупредить скачок заболеваемости. Уже 30 апреля достаточное количество масок поступит в магазины и аптеки города - обещают выложить на прилавки более миллиона изделий. Дмитрий Азаров, например, рассказал, что в одной из крупных сетей видел маски в рулонах дешевле, чем 100 рублей.

Все дело в том, что большинство зараженных болеют бессимптомно. В Самарской области 42% таких больных.

В Новосибирске такой режим действует с 27 апреля. Коллеги из КП-Новосибирск с адвокатом подробно разбирали, где нельзя появляться без масок. Чтобы понять, как масочный режим с 1 мая будет работать в Самаре, мы ждем постановления губернатора или главного санитарного врача и обязательно все подробно объясним читателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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