Страшной силы удар: ранним утром под Тольятти произошло смертельное ДТП
Сегодня, 30 апреля, в 4:15 по местному времени произошла страшная авария под Тольятти. В селе Тимофеевка лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
– По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» сильно превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу врезался в припаркованную «Шевроле Ниву». На место пришлось вызывать спасателей, – сообщили в ПСС по Самарской области.
От удара водитель иномарки погиб на месте, он был в салоне один. Его тело извлекали при помощи гидравлического инструмента. После окончания работ спасатели передали мужчину сотрудникам полиции для установления всех деталей трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU