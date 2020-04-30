Страшной силы удар: ранним утром под Тольятти произошло смертельное ДТП

30 Апр 2020 2020-04-30T08:57:50+03:00

По предварительным данным, погибший очень сильно разогнался и не справился с управлением ФОТО: ПСС по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 апреля, в 4:15 по местному времени произошла страшная авария под Тольятти. В селе Тимофеевка лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» сильно превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу врезался в припаркованную «Шевроле Ниву». На место пришлось вызывать спасателей, – сообщили в ПСС по Самарской области.

От удара водитель иномарки погиб на месте, он был в салоне один. Его тело извлекали при помощи гидравлического инструмента. После окончания работ спасатели передали мужчину сотрудникам полиции для установления всех деталей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU