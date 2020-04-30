«Требовала оформлять всех без разбора»: в Новосибирске уволили начальницу участковых

30 Апр 2020 2020-04-30T20:05:54+03:00

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В Новосибирске в отставку отправили начальницу местных участковых Елену Устинову. Все из-за того, что она требовала от своих подчинённых штрафовать всех, кого они встретят на улице, за нарушение режима самоизоляции. Исключение делали только для женщин и стариков. При этом майор Устинова установила для участковых минимальную норму – 10-15 протоколов с отдела. Указания начальница раздавала с помощью мессенджера WhatsApp. Одну из записей и слили в интернет, сообщает «КП-Новосибирск».

- Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел Российской Федерации за нарушение требований законодательства Российской Федерации. Также принято решение о привлечении непосредственных руководителей данного сотрудника к строгой дисциплинарной ответственности, - приводит издание слова сотрудника пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

При этом в полиции не уточняют, какой именно закон нарушила Елена Устинова. На сторону уже бывшей начальницы участковых города встали некоторые горожане и юристы. Однако абсолютное большинство радуется отставке майора Устиновой.

ИСТОЧНИК KP.RU