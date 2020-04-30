Жителям Самарской области запретили посещать леса

30 Апр 2020 2020-04-30T21:47:54+03:00

Власти грозятся двойными штрафами тем, кто пойдет в лес. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Власти Самарской области с 1 мая запретили жителям региона посещать леса и въезжать в них на машинах. Ограничение действует до 11 мая, сообщает областное правительство.

- Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона принять разумное решение и воздержаться от посещения лесов. Нарушителей ждут двойные штрафы - за несоблюдение пожарного режима и режима самоизоляции, - говорится в сообщении.

Тех, кто нарушит правила пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, ждут штрафы. Для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц – 300-500 тысяч рублей.

Кроме того, лесные инспекторы могут составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». От тысячи до 30 тысяч рублей – для граждан, 10-50 тысяч рублей для предпринимателей без юрлица и 100-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, в Самарской области с 1 мая вводят масочный режим из-за коронавируса. Это значит, что все жители региона обязаны в общественных местах надевать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU