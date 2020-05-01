Авиапарад в Самаре на 9 мая 2020 года: в небе пролетят сверхзвуковые истребители и фронтовые бомбардировщики
Военные рассказали, какая программа будет на авиапараде в Самаре 9 мая 2020 года. Представление на День Победы обещает быть зрелищным. Техника, которую собираются использовать, точно впечатлит горожан.
- В небо над городом поднимутся сверхзвуковые истребители, фронтовые бомбардировщики и вертолёты Центрального военного округа, - сообщает пресс-служба ЦВО.
Звено многофункциональных истребителей, пара бомбардировщиков Су-24М и транспортно-штурмовые Ми-8 пролетят над центром Самары на высоте до 400 метров со скоростью 200-550 км/ч.
Всего в представлении задействуют 8 единиц авиационной техники с двух баз ЦВО. Полет в областной столице, как отмечают военные, станет одним из самых масштабных в стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU