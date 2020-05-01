"В таком точно не заболеешь!": в Самаре появился трамвай, который соблюдает масочный режим

1 Май 2020 2020-05-01T11:28:59+03:00

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Масочный режим, введенный в Самарской области 1 мая, затронул всех и даже общественный транспорт. Так, сегодня в городе был замечен самый настоящий трамвай в маске! Ходит он по первому маршруту.

- Я когда увидела его, сначала очень удивилась, а потом рассмеялась. Молодцы те, кто придумал эту акцию. В таком точно не заболеешь! - делится с корреспондентом "КП-Самара" одна из первых пассажирок этого необычного состава Алина.

Как стало известно журналистам samara.kp.ru, инициаторами появления такого необычного вагона выступили представители трамвайно-троллейбусного управления Самары. Таким образом, они хотят привлечь внимание горожан и напомнить им, что сейчас маски носить важно. Нужно соблюдать все предписания специалистов, чтобы не заболеть коронавирусом.

Пассажиров очень удивил трамвай в маскеФото: Айна УТИБАЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/776541" frameborder="0"></iframe> В Самаре трамвай нарядили в маску, чтобы не болел.

ИСТОЧНИК KP.RU