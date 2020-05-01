"В таком точно не заболеешь!": в Самаре появился трамвай, который соблюдает масочный режим
Масочный режим, введенный в Самарской области 1 мая, затронул всех и даже общественный транспорт. Так, сегодня в городе был замечен самый настоящий трамвай в маске! Ходит он по первому маршруту.
- Я когда увидела его, сначала очень удивилась, а потом рассмеялась. Молодцы те, кто придумал эту акцию. В таком точно не заболеешь! - делится с корреспондентом "КП-Самара" одна из первых пассажирок этого необычного состава Алина.
Как стало известно журналистам samara.kp.ru, инициаторами появления такого необычного вагона выступили представители трамвайно-троллейбусного управления Самары. Таким образом, они хотят привлечь внимание горожан и напомнить им, что сейчас маски носить важно. Нужно соблюдать все предписания специалистов, чтобы не заболеть коронавирусом.
Пассажиров очень удивил трамвай в маскеФото: Айна УТИБАЕВА
В Самаре трамвай нарядили в маску, чтобы не болел.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»