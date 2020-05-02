2020-05-02T09:24:26+03:00
Происшествия

В Самарской области на трассе грузовик протаранил ВАЗ: водитель легковушки погиб

По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировал сам погибший
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сильный удар пришелся на водительскую сторону легковушкиСильный удар пришелся на водительскую сторону легковушкиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 мая, на 58 км 300 м трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там примерно в 10:45 столкнулись ВАЗ-21124 с номерами Оренбургской области и грузовик «Вольво».

- 25-летний водитель легкового автомобиля двигался со стороны села Домашка. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу грузовику с полуприцепом, который двигался по главной дороге, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Удар пришелся на левую, водительскую сторону легковушки. Молодой человек получил тяжелые травмы. К сожалению, он не выжил. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огонь прошел 0,35 га: в Тольятти утром тушили пожар в лесу
В Самарской области на трассе грузовик протаранил ВАЗ: водитель легковушки погиб
В Самаре восстановили центральный зал бункера Жукова
Главврач из Тольятти рассказал, как коронавирус убивает легкие даже бессимптомных больных
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 2 мая 2020 года
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 2 мая 2020 года: ранее заболевшие заражают новых
В Самаре начали устанавливать постаменты на будущей Аллее Маршалов Победы
Под Самарой у выпивающего на остановке мужчины нашли в кармане пакет с наркотиками
Дмитрий Азаров вместе с волонтерами собрал продуктовые наборы для пенсионеров Самарской области
Карта распространения коронавируса в Самарской области: инфекцию нашли ещё и в Сызранском районе
Застрявших в Индии жителей Самары и Тольятти завтра вернут в Россию
Бессмертный полк 9 мая 2020 года в Самаре: традиционная акция пройдет в новом формате
В Самаре полицейские начали проверять дачников
Индекс самоизоляции в Самаре держится на низком уровне
В Тольятти на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнего мужчину
За прошедшие сутки в Самарской области полиция выявила 133 нарушителя самоизоляции
"В таком точно не заболеешь!": в Самаре появился трамвай, который соблюдает масочный режим
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 25 человек в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 1 мая 2020 года: заболели еще 25 человек
В Самарской области работает горячая линия для тех, кто хочет купить маску в аптеке
"Это 67 передвижных аппаратов ИВЛ": врачам Самарской скорой помощи вручили новые автомобили
Самарец заснял на видео страшного монстра в маске, который пытался залезть к нему в квартиру
Авиапарад в Самаре на 9 мая 2020 года: в небе пролетят сверхзвуковые истребители и фронтовые бомбардировщики
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 1 мая 2020 года: маски, закрытые кладбища и лидерские позиции