В Самарской области на трассе грузовик протаранил ВАЗ: водитель легковушки погиб

2 Май 2020 2020-05-02T09:24:26+03:00

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В пятницу, 1 мая, на 58 км 300 м трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там примерно в 10:45 столкнулись ВАЗ-21124 с номерами Оренбургской области и грузовик «Вольво».

- 25-летний водитель легкового автомобиля двигался со стороны села Домашка. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу грузовику с полуприцепом, который двигался по главной дороге, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Удар пришелся на левую, водительскую сторону легковушки. Молодой человек получил тяжелые травмы. К сожалению, он не выжил. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU