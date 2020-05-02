2020-05-02T10:05:56+03:00
Происшествия

Огонь прошел 0,35 га: в Тольятти утром тушили пожар в лесу

Специалисты не исключают, что это мог быть поджог
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение огня у пожарных ушло около одного часа / Фото: Андрей ДербеневНа тушение огня у пожарных ушло около одного часа / Фото: Андрей ДербеневФото: Facebook
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Утром в субботу, 2 мая, в 9 квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе произошел низовой лесной пожар. Сообщение о возгорании в оперативные службы поступило в 9:16.

- Площадь, пройденная огнем, составила 0,35 га. В 9:35 пожар локализован на площади 0,05 га. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 23 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 4 спецмашины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев не исключает, что это мог быть поджог. В прошлом году по этой причине в городе уже происходили лесные пожары.

- Не успокоятся никак! Центр леса, глубоко от дороги, солнца нет, остается - поджог. Работаем, - написал Андрей Дербенев на своей странице в фейсбуке.

Потушить пожар удалось в 10:17. Точную причину ЧП установят специалисты. Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности и не разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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