Стало известно, где и как заразился коронавирусом 41 новый пациент в Самарской области
Оперативный штаб Самарской области рассказал, где и как заразились коронавирусом новые пациенты. Напомним, по данным на субботу, 2 мая, выявили еще 41 случай заболевания опасной инфекцией. Общее число заболевших в регионе сейчас составляет 433 человека, 53 из них выздоровели.
- 18 новых больных зафиксировали в Тольятти, 15 - в Самаре, 4 - в Сызрани и по одному пациенту в Кинеле, Новокуйбышевске, Сергиевском и Ставропольском районах, - говорится в сообщении.
19 человек выявили при обследовании круга контактных лиц с ранее заболевшими. В частности, это 10 жителей Тольятти, 7 жителей Самары и по одному жителю Сызрани и Сергиевского района. Также коронавирус нашли у 22 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ».
ИСТОЧНИК KP.RU
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