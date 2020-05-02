2020-05-02T12:08:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где и как заразился коронавирусом 41 новый пациент в Самарской области

Всего в регионе по данным на 2 мая 2020 года 433 случая заражения COVID-19
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новых зараженных выявили в 5 городах и двух районах губернииНовых зараженных выявили в 5 городах и двух районах губернииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб Самарской области рассказал, где и как заразились коронавирусом новые пациенты. Напомним, по данным на субботу, 2 мая, выявили еще 41 случай заболевания опасной инфекцией. Общее число заболевших в регионе сейчас составляет 433 человека, 53 из них выздоровели.

- 18 новых больных зафиксировали в Тольятти, 15 - в Самаре, 4 - в Сызрани и по одному пациенту в Кинеле, Новокуйбышевске, Сергиевском и Ставропольском районах, - говорится в сообщении.

19 человек выявили при обследовании круга контактных лиц с ранее заболевшими. В частности, это 10 жителей Тольятти, 7 жителей Самары и по одному жителю Сызрани и Сергиевского района. Также коронавирус нашли у 22 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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