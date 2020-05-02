Огненное ДТП: в Самаре лихач на Audi TT влетел в опору и сбежал

2 Май 2020 2020-05-02T17:01:30+03:00

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Днем в субботу, 2 мая, в Куйбышевском районе Самары произошло огненное ДТП. Примерно в 13:30 на улице Бакинской автомобиль Audi TT влетел в световую опору и загорелся.

- По данным полицейских, за рулем иномарки находился 44-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Придорожной в направлении Торгового переулка с превышением скорости. Он наехал на световую опору, а потом скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам очевидцев, в спорткаре, помимо водителя, находился еще один человек. Полицейские объявили автомобилиста в розыск. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обращаться в ближайший отдел полиции или звонить по номеру 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Audi на полном ходу "обняла" столбФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU