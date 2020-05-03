В Самарской области парень без прав не пропустил машину и отправил человека в больницу

3 Май 2020 2020-05-03T09:19:51+03:00

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В Красноармейском районе Самарской области в субботу, 2 мая, произошла авария с участием водителя, у которого не было прав. Парень 2002 года рождения, у которого не было водительского удостоверения, на «Ниве» не пропустил «тринадцатую», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате пострадал пассажир отечественной легковушки. Медики скорой помощи отвезли мужчину в больницу.

Сейчас во всех подробностях аварии разбираются полицейские. Правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение. Другими словами – решат, возбуждать дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU