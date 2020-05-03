2020-05-03T13:43:18+03:00
Происшествия

В Самарской области пьяный водитель опрокинул машину

Его «Шевроле» вылетел с дороги, пострадали два человека
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пострадали два человека – 37-летний виновник ДТП и его 36-летняя пассажирка.Пострадали два человека – 37-летний виновник ДТП и его 36-летняя пассажирка.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу, 2 мая, в Елховском районе Самарской области пьяный водитель устроил ДТП. Авария произошла на пятом километре дороги «Самара-Ульяновск-Березовка-Кубань Озеро». Пострадали два человека – 37-летний виновник ДТП и его 36-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Шевроле», следуя со стороны села Березовка в сторону автодороги «Самара – Димитровград - Ульяновск», не справился с управлением, допустил съезд с дороги на правую сторону с последующим опрокидыванием транспортного средства, - говорится в сообщении.

Оба пострадавших в больнице, а полиция проводит по факту аварии проверку. После нее правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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