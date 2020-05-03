В Самарской области пьяный водитель опрокинул машину
В субботу, 2 мая, в Елховском районе Самарской области пьяный водитель устроил ДТП. Авария произошла на пятом километре дороги «Самара-Ульяновск-Березовка-Кубань Озеро». Пострадали два человека – 37-летний виновник ДТП и его 36-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Шевроле», следуя со стороны села Березовка в сторону автодороги «Самара – Димитровград - Ульяновск», не справился с управлением, допустил съезд с дороги на правую сторону с последующим опрокидыванием транспортного средства, - говорится в сообщении.
Оба пострадавших в больнице, а полиция проводит по факту аварии проверку. После нее правоохранители примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU