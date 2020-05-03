В Самарской области подешевела водка и подорожали сигареты

3 Май 2020 2020-05-03T15:19:07+03:00

За неделю горячительный напиток упал в цене более чем на 1%

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Самарастат опубликовал еженедельный отчет изменения цен отдельных товаров и услуг в регионе. Специалисты посмотрели, что подорожало, а что подешевело с 21 по 27 апреля.

Среди подешевевших товаров оказалась водка. Она упала в цене более чем на один процент. Средняя стоимость горячительного напитка в Самарской области – 564 рубля 60 копеек. Кроме того, перед майскими праздниками подешевели свинина, сосиски, колбаса, подсолнечное масло, молоко, сыры и мука. Правда, изменения незначительные – от нескольких десятых процента до полутора процентов.

За неделю на 0.08% подорожали сигареты, на 4,01% - шампунь, на 1.26% - зубная паста, на 4.39% - морковь. Сильнее всего в цене скакнул репчатый лук. За неделю он набрал 7.07%. Средняя стоимость килограмма лука в регионе – 43 рубля 90 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU