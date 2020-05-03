2020-05-03T15:19:07+03:00
Общество

В Самарской области подешевела водка и подорожали сигареты

За неделю горячительный напиток упал в цене более чем на 1%
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Средняя стоимость горячительного напитка в Самарской области – 564 рубля 60 копеек.Средняя стоимость горячительного напитка в Самарской области – 564 рубля 60 копеек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Самарастат опубликовал еженедельный отчет изменения цен отдельных товаров и услуг в регионе. Специалисты посмотрели, что подорожало, а что подешевело с 21 по 27 апреля.

Среди подешевевших товаров оказалась водка. Она упала в цене более чем на один процент. Средняя стоимость горячительного напитка в Самарской области – 564 рубля 60 копеек. Кроме того, перед майскими праздниками подешевели свинина, сосиски, колбаса, подсолнечное масло, молоко, сыры и мука. Правда, изменения незначительные – от нескольких десятых процента до полутора процентов.

За неделю на 0.08% подорожали сигареты, на 4,01% - шампунь, на 1.26% - зубная паста, на 4.39% - морковь. Сильнее всего в цене скакнул репчатый лук. За неделю он набрал 7.07%. Средняя стоимость килограмма лука в регионе – 43 рубля 90 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть заболевших коронавирусом сотрудников пансионата в Сызрани готовы ухаживать за подопечными в больнице
Игроки и тренеры «Крыльев Советов» привезли подарки в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
В Самарской области подешевела водка и подорожали сигареты
В селе Ширяево обнаружили могильную плиту 19 века
В Самарской области пьяный водитель опрокинул машину
В Самаре завершают установку бюстов на Аллее маршалов
Карта распространения коронавируса в Самарской области: еще шесть новых районов захвачены инфекцией
Жители Самары нашли в Волге черепах
Два очага коронавируса нашли в дорожных компаниях Самарской области
Стало известно, где и как заразились коронавирусом 85 новых пациентов
Самарская область ставит рекорды по коронавирусу: уже больше полтысячи больных
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 3 мая 2020 года: заболели еще 85 человек
В Самаре написали песню к 75-летию Победы, ее исполнили дочь Дмитрия Азарова и хор «Русский формат»
В Самарской области парень без прав не пропустил машину и отправил человека в больницу
Ночью 0, днем выше +20: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 3 мая 2020 года: новые случаи заражения и закрытие детсада на карантин