Шесть заболевших коронавирусом сотрудников пансионата в Сызрани готовы ухаживать за подопечными в больнице

3 Май 2020 2020-05-03T17:20:32+03:00

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Очаг коронавируса в пансионате для инвалидов в Сызрани локализовали. Напомним, COVID-19 там заразились 38 человек. Всего же в пансионате проживает 61 пациент и работает 55 сотрудников. Сейчас учреждение закрыли на карантин. Всех сотрудников и пациентов обследуют.

- 29 апреля люди с положительными результатами на COVID-19 были переведены в тольяттинскую больницу №5 - 38 человек. Среди них - шесть сотрудников учреждения, которые, будучи в удовлетворительном состоянии, готовы ухаживать за подопечными и в больнице, - рассказала министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова, ее слова передает оперативный штаб.

Напомним, за прошедшие сутки в Самарской области зафиксировали 85 новых случаев заболевания. Таким образом, коронавирус в регионе подхватили 518 человек. 58 их них выздоровели. Пятеро скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU