В Самарскую область довезли еще миллион масок

4 Май 2020 2020-05-04T10:18:57+03:00

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Самарскую область продолжают обеспечивать медицинскими масками. Сейчас в регионе действует масочный режим, поэтому надевать средства защиты обязательно во всех общественных местах. Власти постоянно мониторят наличие масок в торговых сетях и аптеках, продолжаются поставки СИЗ в регион. Третьего мая поступила партия из миллиона масок - они соответствуют всем нормам безопасности и имеют сертификаты качества.

Первая крупная партия пришла в регион 30 апреля - это тоже был миллион одноразовых масок. Также на прилавках магазинов есть маски многоразовые, их в том числе изготавливают и самарские и тольяттинские предприятия.

Поставки масок в Самарскую область продолжат, следующее поступление планируется шестого мая. При этом стоит помнить, что в Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции, это значит, что появление на улице людей без веской на то причины не приветствуется. Также жителей региона просили воздержаться от массовых собраний на майских праздниках.

ИСТОЧНИК KP.RU