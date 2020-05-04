В Самаре пассажир умер в "легковушке", влетевшей в забор и столб
26-летний пассажир погиб в ДТП с вазовской легковушкой в два часа ночи с 3 на 4 мая. Авария случилась на Московском шоссе. Водитель "четырнадцатой" ехал в сторону Красной Глинки и не обеспечил контроль за транспортным средством, возможно, излишне разогнавшись.
В итоге он сначала въехал в водоналивное ограждение, затем вылетел и наткнулся на бордюрный камень, протаранил бетонное основание оградительного забора и въехал в световую опору.
В результате аварии сам водитель оказался в больнице, а его 26-летний пассажир умер на месте, еще до приезда скорой помощи, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным водитель автомобиля был пьян. Полиция проводит проверку по итогам ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU