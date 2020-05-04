2020-05-04T10:33:26+03:00
Происшествия

В Самаре пассажир умер в "легковушке", влетевшей в забор и столб

Водитель транспортного средства в два часа ночи был не особо внимателен и, скорее всего, пьян
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Водитель за рулем легковушки мог быть пьянВодитель за рулем легковушки мог быть пьян
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26-летний пассажир погиб в ДТП с вазовской легковушкой в два часа ночи с 3 на 4 мая. Авария случилась на Московском шоссе. Водитель "четырнадцатой" ехал в сторону Красной Глинки и не обеспечил контроль за транспортным средством, возможно, излишне разогнавшись.

В итоге он сначала въехал в водоналивное ограждение, затем вылетел и наткнулся на бордюрный камень, протаранил бетонное основание оградительного забора и въехал в световую опору.

В результате аварии сам водитель оказался в больнице, а его 26-летний пассажир умер на месте, еще до приезда скорой помощи, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным водитель автомобиля был пьян. Полиция проводит проверку по итогам ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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