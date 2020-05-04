В Самаре "Нива" насмерть задавила своего владельца

4 Май 2020 2020-05-04T12:52:41+03:00

Мужчина умер до того, как приехали медики

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В Самаре третьего мая автомобиль расправился со своим владельцем. Леденящая душу история случилась в Октябрьском районе. 67-летний мужчина припарковал свой автомобиль Шевроле Нива около дома. При этом он не поставил машину на тормоз и машина поехала сама. Водитель попытался остановить свое транспортное средство, но оно оказалось слишком резвым.

- Машина поехала по ул. Полевая, водитель кинулся наперерез и попал под колеса. От полученных травм он скончался еще до прибытия врачей, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

ЧП случилось на перекрестке с улицей Молодогвардейская. Улица Полевая там под горку спускается к Волге.

ИСТОЧНИК KP.RU