2020-05-04T20:41:32+03:00
Общество

Лечение от коронавируса на дому в Самаре: кому доступно, что делать родственникам больного

В постановлении губернатор прописал порядок действий для тех, у кого заподозрили коронавирус, а также тех, с кем они живут
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пациенты смогут лечиться и на домуПациенты смогут лечиться и на домуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области подписал новое постановление, в котором в том числе прописан порядок действия для тех, кто заразился коронавирусом, но переносит болезнь в легкой форме. Так теперь в документе написано:

- обязать лиц с наличием (подозрением на наличие) новой коронавирусной инфекции обеспечить самоизоляцию на дому. Такое же требование касается лиц, которые проживают вместе с теми, кто заразился.

Лечение на дому назначает врач в зависимости от показаний. Также это обусловлено требованиями постановлений санитарных врачей.

Кстати, не стоит думать, что таких пациентов оставляют без присмотра. В том же постановлении прописано, что обеспечивает контроль и мониторинг местонахождения таких граждан Департамент информационной политики. Пока непонятно, какие технологии для этого будут использоваться, возможно, отработанная технология qr-кодов.

В министерстве здравоохранения еще 24 апреля рассказывали, что 20 человек в регионе лечатся удаленно- из дома. Это доступно бессимптомным пациентам и тем, кто переносит болезнь в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лечение от коронавируса на дому в Самаре: кому доступно, что делать родственникам больного
"Каждый держит спинку": в пансионате для инвалидов в Жигулевске показали жизнь в карантине
Репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре: когда начнется, где посмотреть
Житель Сорочинска привез из Самары коронавирус и заразил родителей, дедушку и еще 8 соседей
В Самаре рассказали, как дорожные рабочие заболели коронавирусом
В Самаре будет по-летнему жарко и довольно ветрено
В Самаре в память о героях войны сделали сотни белых журавлей
На улицах Самары нашли много людей несмотря на самоизоляцию
В Самарской области от коронавируса избавились четверо взрослых и двое детей
В Самаре за 2,8 миллиона рублей отремонтируют дворы в Железнодорожном районе
В Самаре "Нива" насмерть задавила своего владельца
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 4 мая 2020 года: зараженные еще в двух районах
Стало известно, как к 4 мая заразились коронавирусом еще 60 пациентов в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 4 мая 2020 года: заболели еще 60 человек
В Самаре пассажир умер в "легковушке", влетевшей в забор и столб
В Самарскую область довезли еще миллион масок
В Самарской области мужчина давал взятку полицейскому, чтобы защитить жену
Концерт ко Дню Победы 9 мая в Самаре в 2020 году пройдет без зрителей
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 мая 2020 года: 166 зараженных, два сотрудника АВТОВАЗа