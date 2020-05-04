Лечение от коронавируса на дому в Самаре: кому доступно, что делать родственникам больного

4 Май 2020 2020-05-04T20:41:32+03:00

В постановлении губернатор прописал порядок действий для тех, у кого заподозрили коронавирус, а также тех, с кем они живут

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Губернатор Самарской области подписал новое постановление, в котором в том числе прописан порядок действия для тех, кто заразился коронавирусом, но переносит болезнь в легкой форме. Так теперь в документе написано:

- обязать лиц с наличием (подозрением на наличие) новой коронавирусной инфекции обеспечить самоизоляцию на дому. Такое же требование касается лиц, которые проживают вместе с теми, кто заразился.

Лечение на дому назначает врач в зависимости от показаний. Также это обусловлено требованиями постановлений санитарных врачей.

Кстати, не стоит думать, что таких пациентов оставляют без присмотра. В том же постановлении прописано, что обеспечивает контроль и мониторинг местонахождения таких граждан Департамент информационной политики. Пока непонятно, какие технологии для этого будут использоваться, возможно, отработанная технология qr-кодов.

В министерстве здравоохранения еще 24 апреля рассказывали, что 20 человек в регионе лечатся удаленно- из дома. Это доступно бессимптомным пациентам и тем, кто переносит болезнь в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU