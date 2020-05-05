В Самаре пожарные тушат крупный пожар в поселке Зубчаниновка
В Самаре пожарные работают на месте крупного ЧП - горит жилой дом в поселке Зубчаниновка на ул.Офицерской, 243.
Частный жилой дом и надворные постройки полыхнули сегодня около половины второго дня. Когда на ул.Офицерскую прибыли первые пожарные расчеты, стало ясно, что быстро с огнем не справиться, тем более, что он вот-вот может перекинуться на соседние строение.
Пожару был присвоен повышенный ранг вызова - Пожар №2, на место вызвали подмогу.
На данный момент удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров - таким образом, угрозы того, что полыхнут соседние жилые дома, удалось предотвратить.
Распространение огня удалось остановить, но полная ликвидация возгорания пока не объявленаФото: ГУ МЧС России по Самарской области
Однако окончательно потушить пламя пока не удалось, с ним продолжают бороться 26 пожарных машин и 88 человек.
Причины возгорания и число возможных пострадавших или погибших пока не известно. "Комсомолка" следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU