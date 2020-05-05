В Самаре пожарные тушат крупный пожар в поселке Зубчаниновка

5 Май 2020 2020-05-05T14:37:18+03:00

На ул.Офицерской горит жилой дом и надворные постройки Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар локализовали, угрозы распространения на соседние дома нет, но окончательно с огнем справиться до сих пор не удалось

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В Самаре пожарные работают на месте крупного ЧП - горит жилой дом в поселке Зубчаниновка на ул.Офицерской, 243.

Частный жилой дом и надворные постройки полыхнули сегодня около половины второго дня. Когда на ул.Офицерскую прибыли первые пожарные расчеты, стало ясно, что быстро с огнем не справиться, тем более, что он вот-вот может перекинуться на соседние строение.

Пожару был присвоен повышенный ранг вызова - Пожар №2, на место вызвали подмогу.

На данный момент удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров - таким образом, угрозы того, что полыхнут соседние жилые дома, удалось предотвратить.

Распространение огня удалось остановить, но полная ликвидация возгорания пока не объявленаФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Однако окончательно потушить пламя пока не удалось, с ним продолжают бороться 26 пожарных машин и 88 человек.

Причины возгорания и число возможных пострадавших или погибших пока не известно. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU