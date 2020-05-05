В Сызранском районе одновременно горят два частных дома

5 Май 2020 2020-05-05T16:15:27+03:00

Окончательно потушить огонь пока не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На месте работают пожарные, в ЧП обошлось без погибших и пострадавших

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Прямо сейчас в селе Усинское Сызранского района пожарные продолжают бороться с огнем, который охватил сразу два соседних жилых дома - речь идет о домах №№38 и 40 по ул.Молодежной.

Сообщение о ЧП к спасателям поступило сегодня около половины третьего дня. На место сразу выехали пожарные машины.Увидев "фронт работ" спасатели объявили повышенный ранг вызова – Пожар №2.

Полыхали сразу два жилых дома, примерно через 20 минут после прибытия первых пожарных машин возгорание удалось предотвратить угрозу возможного распространения пламени далее, на другие строения.

- В 14.51 пожар локализован на площади 200 квадратных метрах, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" пожарные. - Погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП продолжают работать 33 человека и 12 пожарных машин. После того, как возгорание окончательно ликвидируют, специалисты начнут проверку, которая установит, что стало причиной ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU