Груда металла: под Самарой иномарка «обняла» фонарный столб
Вчера, 5 мая, в Самарской области произошло серьезное ДТП. 32-летний водитель «Хендэ» двигался со стороны Самары в направлении Алексеевки. В определенный момент он не справился с управлением, после этого съехал на обочину.
– Уже там иномарка столкнулась со столбом. В результате происшествия водитель был госпитализирован. Срочная медицинская помощь потребовалась и пассажиру – он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также скоростного режима на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU