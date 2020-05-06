2020-05-06T08:29:15+03:00
Общество

Груда металла: под Самарой иномарка «обняла» фонарный столб

Водитель не справился с управлением
Владислав КИРСАНОВ
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Водитель и пассажир были госпитализированыВодитель и пассажир были госпитализированыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 5 мая, в Самарской области произошло серьезное ДТП. 32-летний водитель «Хендэ» двигался со стороны Самары в направлении Алексеевки. В определенный момент он не справился с управлением, после этого съехал на обочину.

– Уже там иномарка столкнулась со столбом. В результате происшествия водитель был госпитализирован. Срочная медицинская помощь потребовалась и пассажиру – он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также скоростного режима на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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