2020-05-06T13:24:17+03:00
Общество

Кошки кончились! В Тольятти с дерева снимали испуганного енота

Енота передали сотрудникам приюта диких животных
Владислав КИРСАНОВ
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Что именно енот делал на территории детского сада – пока неизвестно ФОТО: Страница Андрея ДербеневаЧто именно енот делал на территории детского сада – пока неизвестно ФОТО: Страница Андрея ДербеневаФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 6 мая, в Тольятти произошел необычный случай. Директор Центра гражданской защиты Андрей Дербенев рассказал, что спасателям поступил вызов от сотрудников детского сада «Соловушка», расположенного на улице Жукова в автограде.

– На территории детского сада был обнаружен енот, который находился на дереве. Для эвакуации животного спасателям потребовалась автолестница. Как именно там оказался зверь – пока не известно, – сообщил Дербенев на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что после поимки испуганное животное было передано сотрудникам приюта для диких животных. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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