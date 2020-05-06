Кошки кончились! В Тольятти с дерева снимали испуганного енота
Сегодня, 6 мая, в Тольятти произошел необычный случай. Директор Центра гражданской защиты Андрей Дербенев рассказал, что спасателям поступил вызов от сотрудников детского сада «Соловушка», расположенного на улице Жукова в автограде.
– На территории детского сада был обнаружен енот, который находился на дереве. Для эвакуации животного спасателям потребовалась автолестница. Как именно там оказался зверь – пока не известно, – сообщил Дербенев на своей странице в фейсбуке.
Отмечается, что после поимки испуганное животное было передано сотрудникам приюта для диких животных. К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU