Пьяный водитель из Ульяновска попал в серьезное ДТП в Самарской области
Вчера, 5 мая, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Около 22 часов водитель «Киа» из Ульяновска ехал в районе села Кошки. Во время движения он не справился с управлением, вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.
– Выяснилось, что 35-летний мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. С травмами головы он был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение ближайшей больницы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима на всех участках дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU