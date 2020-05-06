Сгорели пять автомобилей: в Тольятти неосторожное обращение с огнем привело к ЧП

6 Май 2020 2020-05-06T12:56:15+03:00

Разбираться в происшествии будут компетентные органы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Вчера, 5 мая, в Тольятти произошло ЧП в Автозаводском районе города. На одной из автостоянок на улице 70 лет Октября вспыхнул пожар. Предварительной причиной происшествия стало возгорание травы, которое, в свою очередь, случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

– Пять транспортных средств загорелись: грузовая «Газель», ВАЗ-2113 (выгорел полностью), «Приора», микроавтобус «Фольксваген», а также грузопассажирская «Газель». С огнем боролись 20 пожарных, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Разбираться в происшествии предстоит компетентным органам. Отметим, что в регионе действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU