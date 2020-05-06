В Самаре приговор по делу о страховых мошенничествах оглашают сразу в двух залах

6 Май 2020 2020-05-06T13:48:27+03:00

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В Ленинском районном суде начали оглашать приговор по делу о страховых мошенничествах: самарцы покупали «битые» автомобили, оформляли ДТП и получали выплаты по страховкам. В доле, по версии следствия, были 5 полицейских, аварийные комиссары, сотрудники страховых компаний. Все вместе они провернули примерно 60 афер, а потом служба безопасности одной из страховых компаний заинтересовалась тем, что выплаты за ДТП получают одни и те же автовладельцы, обратились в полицию, и все вместе они сумели раскрутить этот клубок.

Дело расследовали несколько лет, потом еще 11 месяцев суд изучал доводы каждой из сторон и доказательства виновности и невиновности подсудимых. В марте прошли прения, на которых гособвинение запросило предполагаемому организатору аферы - аварийному комиссару Олегу Краснову - 19 лет лишения свободы, а его предполагаемому сообщнику - бывшему сотруднику ОВД Сергею Бузыкину - 21 год. Остальные членов «заговора», который следствие квалифицировало как организованное преступное сообщество, могут отравить в колонию на сроки от 8 до 20 лет.

- Сегодня суд приступил к оглашению приговора, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» пресс-секретарь Ленинского районного суда Роман Булыгин. - Часть подсудимых, которые находятся под стражей, слушают его по видеоконференцсвязи. Остальные подсудимые и их адвокаты присутствуют лично. Чтобы обеспечить необходимую дистанцию, их разделили на два зала, во втором они видят судью на экране.

В суде также сообщают, что сегодня не обошлось без происшествий: женщина-адвокат отказалась надеть маску, без которой и в суд-то пускать ее не должны. Только после того, как приставы сообщили ей, что без маски ей придется зал судебного заседания покинуть, защитник сдалась.

По предварительным данным, оглашение приговора может занять несколько дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU