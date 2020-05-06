В Самарской области могут перенести ЕГЭ 2020

6 Май 2020 2020-05-06T15:31:50+03:00

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Выпускные экзамены в 11-х классах могут быть перенесены на июль или август. О вероятности такого события рассказали в Минпросвещении России. Точное решение будет принято после майских праздников с учетом эпидемиологической обстановки.

– В вузы не смогут принять студентов без единого государственного экзамена. После 12 мая будет понимание в зависимости от ситуации с коронавирусом, – цитирует kp.ru пресс-службу Министерства просвещения РФ.

Также позже может начаться и новый учебный год. Вузы могут завершить прием абитуриентов за сентябрь и начать занятия с октября. Помимо этого, для 9-х классов рассматривается вариант с отменой экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU