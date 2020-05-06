2020-05-06T15:31:50+03:00
Общество

В Самарской области могут перенести ЕГЭ 2020

Перенести могут и начало следующего учебного года
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Решение будет приниматься после 12 маяРешение будет приниматься после 12 маяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Выпускные экзамены в 11-х классах могут быть перенесены на июль или август. О вероятности такого события рассказали в Минпросвещении России. Точное решение будет принято после майских праздников с учетом эпидемиологической обстановки.

– В вузы не смогут принять студентов без единого государственного экзамена. После 12 мая будет понимание в зависимости от ситуации с коронавирусом, – цитирует kp.ru пресс-службу Министерства просвещения РФ.

Также позже может начаться и новый учебный год. Вузы могут завершить прием абитуриентов за сентябрь и начать занятия с октября. Помимо этого, для 9-х классов рассматривается вариант с отменой экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меньше аварий, чем в прошлом году: в Самаре подвели итоги отопительного сезона
В детском саду Самары обнаружили растрату бюджетных средств
Полицейские Самарской области вручили паспорт ветерану Великой Отечественной войны
В Самаре в течение трех дней будут звучать «Голоса Победы»
В Самарской области могут перенести ЕГЭ 2020
В Самарскую область придет потепление до +29 градусов
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
В Самаре приговор по делу о страховых мошенничествах оглашают сразу в двух залах
Сгорели пять автомобилей: в Тольятти неосторожное обращение с огнем привело к ЧП
Пьяный водитель из Ульяновска попал в серьезное ДТП в Самарской области
Регистрация началась: в Самарской области пройдет неделя предпринимательства
Число тестов на коронавирус в Самарской области приблизилось к 60 тысячам
Самарцы смогут увидеть комедийный сериал о Екатерине II