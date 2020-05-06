В Самаре могут установить памятник врачам, спасающим людей от коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T21:59:46+03:00

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В Самаре может появиться памятник врачам-героям, которые спасают людей от коронавируса. Сейчас объявлен конкурс эскизов на лучший проект монумента. В нем могут принять участие и творческие самарцы. Цель акции - популяризация профессии врача, всех героев, которые оказались на переднем крае борьбы с инфекцией.

- Пять авторов лучших проектов получат по 100 000 рублей каждый. После этого будут определены города, где будут воздвигнуты памятники. Ожидается, что первый памятник будет открыт 5 октября 2020 года, - рассказывает один из инициаторов проекта предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков.

Эскизы принимают на сайте www.врачи-герои.рф. Второй автор проекта художник Александр Сергиенко - он уже установил два памятника в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в пресс-релизе, Рыбаков Фонд выделяет 100 млн рублей на программы помощи школьникам, на развитие дистанционного обучения. В рамках проекта 500 детей из многодетных семей получают компьютеры для обучения. А в период пандемии в компаниях предпринимателя позаботились о том, чтобы сотрудники не остались без работы - им предложили переобучение и перепрофилирование.

ИСТОЧНИК KP.RU