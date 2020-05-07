Пять человек и один ребенок погибли в страшном ДТП в Красноярском районе Самарской области

7 Май 2020 2020-05-07T07:08:12+03:00

На трассе столкнулись Шевроле Круз и Киа Серато, в ДТП погибли и водители, и пассажиры

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Жуткое ДТП с шестью погибшими случилось ночь 6 мая в Красноярском районе. Здесь на трассе Самара - Димитровград столкнулись два автомобиля Шевроле Круз и Киа Серато. В результате аварии умерли шесть человек, один из них ребенок. Известно, что один погибший скончался уже в машине скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД огородили место ДТП и опросили свидетелей происшествия. Сейчас они устанавливают все детали аварии. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Также полицейским предстоит установить личности тех, кто погиб в аварии. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU