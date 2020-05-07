Взятка решила: в Самарской области в ветклинику поставляли контрафактные лекарства
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Тольятти выявили факт получения взятки должностным лицом одной из ветеринарных клиник города.
– По версии правоохранителей, 39-летняя женщина получила 25 тысяч рублей за получение на реализацию товаров и медикаментов для животных без их фактической проверки, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит тюремное заключение сроком до восьми лет, а также крупный штраф до сорокакратной суммы взятки. Расследование данного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU