2020-05-07T09:52:13+03:00
Общество

Взятка решила: в Самарской области в ветклинику поставляли контрафактные лекарства

За эти услуги было выплачено 25 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование этого дела продолжаетсяРасследование этого дела продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Тольятти выявили факт получения взятки должностным лицом одной из ветеринарных клиник города.

– По версии правоохранителей, 39-летняя женщина получила 25 тысяч рублей за получение на реализацию товаров и медикаментов для животных без их фактической проверки, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит тюремное заключение сроком до восьми лет, а также крупный штраф до сорокакратной суммы взятки. Расследование данного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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