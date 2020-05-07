Трое пострадали: в Самарской области иномарка столкнулась с мотоциклом «Урал»
Вчера, 6 мая, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. В селе Черноречье 30-летний мужчина ехал на мотоцикле «Урал» без защитной экипировки. Вместе с ним были 26-летняя пассажирка.
– В определенный момент мотоцикл не предоставил преимущество другому автомобилю и врезался в «Кию», которой управлял 25-летний парень. Пострадали все участники происшествия. Водитель иномарки от госпитализации отказался, пассажирка мотоцикла, напротив, была доставлена в лечебное учреждение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Водителю двухколесного транспорта назначили амбулаторное лечение. При этом, по данным сотрудников, у мотоцикла не было документов, а мужчина не имел прав на его управление. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU