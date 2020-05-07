2020-05-07T12:27:33+03:00
Общество

Трое пострадали: в Самарской области иномарка столкнулась с мотоциклом «Урал»

Правоохранители устанавливают все детали происшествия
Владислав КИРСАНОВ
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Мотоцикл оказался без документов, а у его водителя не было правМотоцикл оказался без документов, а у его водителя не было правФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 6 мая, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. В селе Черноречье 30-летний мужчина ехал на мотоцикле «Урал» без защитной экипировки. Вместе с ним были 26-летняя пассажирка.

– В определенный момент мотоцикл не предоставил преимущество другому автомобилю и врезался в «Кию», которой управлял 25-летний парень. Пострадали все участники происшествия. Водитель иномарки от госпитализации отказался, пассажирка мотоцикла, напротив, была доставлена в лечебное учреждение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Водителю двухколесного транспорта назначили амбулаторное лечение. При этом, по данным сотрудников, у мотоцикла не было документов, а мужчина не имел прав на его управление. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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