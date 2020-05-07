2020-05-07T16:50:58+03:00
Общество

Завтра в Самаре перекроют Московское шоссе

Там будут устранять аварию на водоводе
Владислав КИРСАНОВ
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Сроки окончания работ при этом не называютсяСроки окончания работ при этом не называютсяФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальных сетях предупредило водителей о перекрытии Московского шоссе. Оно произойдет завтра, 8 мая, с 22:00.

– Частичное перекрытие произойдет на участке в районе Ботанического сада по направлению в центр города. Просим водителей заблаговременно планировать маршрут движения, – говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Отмечается, что на данном участке будут устранять аварию на водоводе. Сроки выполнения работ не называются. При этом большого автомобильного трафика в вечернее время не ожидается. К тому же в регионе продолжает действовать режим изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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