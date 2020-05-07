Завтра в Самаре перекроют Московское шоссе
Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальных сетях предупредило водителей о перекрытии Московского шоссе. Оно произойдет завтра, 8 мая, с 22:00.
– Частичное перекрытие произойдет на участке в районе Ботанического сада по направлению в центр города. Просим водителей заблаговременно планировать маршрут движения, – говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Отмечается, что на данном участке будут устранять аварию на водоводе. Сроки выполнения работ не называются. При этом большого автомобильного трафика в вечернее время не ожидается. К тому же в регионе продолжает действовать режим изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU