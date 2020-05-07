Военные продезинфицировали улицы и парки в Самаре и Тольятти

7 Май 2020 2020-05-07T20:08:29+03:00

Улицы, парки и скверы обрабатывают не только военные, но и пожарные, УК и другие

Для этих работ используют военный КамАЗ, переоборудованный под санобработку

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В Самаре и Тольятти военные начали масштабную санитарную обработку парков, скверов и набережных. Для этих целей задействуют автозаличные станции АРС-14КМ - фактически это КамАЗы камуфляжной расцветки, переоборудованные в том числе для дезинфекции местности.

Сегодня в Тольятти военные химики "прошлись" по всем трем районам города, а в Самаре - по Струковскому парку, Рубежному и городскому кладбищам. В итоге удалось обработать более 40 тысяч квадратных метров, по округе "вылили" более 25 тонн дезинфицирующего раствора.

- К этой работе привлекают мобильные расчеты полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии ЦВО, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в правительстве Самарской области.

Завтра, 8 мая санитарная обработка Самары продолжится: военные продезинфицируют набережную Волги, парк Дружбы, парк Гагарина, парк Щорса парк Победы и парк 50-летия Октября.

Химики продолжат свою работу и в праздники, в том числе поэтому жителей Самарской области просят воздержаться от прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU