2020-05-08T09:15:09+03:00
Общество

В Самаре «Рендж Ровер» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте

Ребенок был госпитализирован
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители проводят проверку по факту происшествияПравоохранители проводят проверку по факту происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 7 мая, в Самаре произошло ДТП на улице Промышленности. Неподалеку от пересечения с улицей Авроры 29-летний водитель «Рендж Ровера» совершил наезд на 9-летнюю девочку.

– Она перебегала дорогу в неположенном месте. При этом в зоне видимости был нерегулируемый пешеходный переход. Ребенок пострадал – она была госпитализирована прибывшими на место медиками, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель в момент ДТП был в трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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