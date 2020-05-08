2020-05-08T18:26:34+03:00
Происшествия

«Причина ЧП - превышение скорости»: стали известны подробности ДТП с трамваем на пересечении улиц Красноармейская и Фрунзе

К счастью, обошлось без пострадавших
Евгения ВАСИНА
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Фото: Артем КоротковФото: Артем Коротков
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Очередное ЧП с трамваем произошло в Самаре в пятницу, 8 мая. В центре города, на пересечении улиц Красноармейская и Фрунзе, от столкновения с трамвайным вагоном пострадала дорогая иномарка. Что именно случилось на перекрестке, рассказа директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

- Ни в трамвае, ни в автомобили люди не пострадал. Мы назначим расследование, но уже сейчас понятно, что причина ЧП - превышение скорости при прохождении поворота. В результате этого превышения задняя тележка трамвая по инерции продолжила движение, и по ходу движения ее выкинуло влево. В итоге вагон сошел с рельс и столкнулся с автомобилем Ауди А6. Водитель вошла в маневр со скоростью 25 км/ч, при нормативе прохождения кривой до 15 км/ч, - пояснил Михаил Ефремов.

После проведения расследования виновных привлекут к ответственности, но уже сейчас понятно, что водителя трамваем от должности отстранят.

- Скорее всего, водитель будет лишена книжки водителя. Ей будет предложено перейти на любую другую работу не связанную с управлением трамваем, также будут объявлены выговоры руководителю депо и заместителю руководителя по эксплуатации. Их лишат премии. Кроме того будет рассмотрен вопрос об увольнении заместителя по эксплуатации, потому что это не первое нарушение, - добавил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Владельцу автомобиля перечислят все средства положенные по ОСАГО.

- Вероятнее всего будет суд, по результатам которого с нас взыщут всю сумму причиненного ущерба, - отметил Михаил Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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