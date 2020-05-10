Число заболевших коронавирусом в Самарской области 10 мая 2020 перевалило за 900 человек
Стала известная статистика заболеваемости коронавирусом в России. По данным на 10 мая 2020 года, в Самарской области зафиксировано 74 новых случая заболевания инфекцией. Таким образом, число пациентов в регионе достигло 951 человека. 126 из них выздоровели, девять – скончались.
– Всего за прошедшие сутки в России выявлено 11012 заболевших. Их них 5551 в Москве, 1133 – в Московской области. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 414 и 262 соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших в России достигло 209668 человек. 34306 выздоровели (2390 за последние сутки), 1915 умерло. По данным за минувший день от заболевания скончались 88 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU