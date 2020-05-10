2020-05-10T11:26:38+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Самарской области 10 мая 2020 перевалило за 900 человек

По данным на 10 мая 2020 года в Самарской области более 900 заболевших коронавирусом
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Число заболевших в России достигло 209668 человекЧисло заболевших в России достигло 209668 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стала известная статистика заболеваемости коронавирусом в России. По данным на 10 мая 2020 года, в Самарской области зафиксировано 74 новых случая заболевания инфекцией. Таким образом, число пациентов в регионе достигло 951 человека. 126 из них выздоровели, девять – скончались.

– Всего за прошедшие сутки в России выявлено 11012 заболевших. Их них 5551 в Москве, 1133 – в Московской области. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 414 и 262 соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших в России достигло 209668 человек. 34306 выздоровели (2390 за последние сутки), 1915 умерло. По данным за минувший день от заболевания скончались 88 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 10 мая 2020 года: плюс два новых района
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 74 новых инфицированных в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области 10 мая 2020 перевалило за 900 человек
В Белом доме в Самаре прикрыли окна
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 10 мая 2020 года: подтвердились 74 случая
Не увидел: в Самаре иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе
«Исполнял» на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя-рецидивиста
В Самаре учитель английского языка воровал деньги у коллег и родителей учеников
В Самарскую область направили советы по снятию режима самоизоляции
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 10 мая 2020 года перевалило за 900
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 мая: в лидерах по новым заболевшим
«Нас кинули»: почему не было салюта в Самаре на 9 мая
В Самаре прошел автопробег ко Дню Победы вопреки призывам властей
Песня на балконе в Самаре в День Победы на 9 мая 2020: как самарцы подключились к акции
Фото в окнах: тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»
Трое юных музыкантов из Самары сыграли в уникальном проекте Юрия Башмета ко Дню Победы