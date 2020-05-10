Стало известно, как и где заболели коронавирусом 74 новых инфицированных в Самарской области

10 Май 2020 2020-05-10T11:51:06+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о новых подтвержденных случаях заболеваний в регионе. Напомним, по данным на сегодня, 10 мая, в губернии появилось 74 заболевших.

– 20 из них в Самаре, 18 – в Тольятти, 8 – в Сызрани. По пять человек заболели в Новокуйбышевске, Ставропольском районе и Кинеле. По двое – в Шигонском, Красноярском, Волжском и Клявнинском районах. По одному – в Жигулевске, Сызранском, Безенчукском, Богатовском и Борском районах, – говорится в сообщении.

26 человек ранее контактировали с уже заболевшим коронавирусом: 9 в Самаре, по 4 человека в Сызрани, и Кинеле, по двое – в Новокуйбышевске и Клявлинском районе, а также по одному в Тольятти, Волжском, Безенчукском, Богатовском и Шигонским районах. У 48 человек выявлен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

Всего в Самарской области 951 случай заболевания коронавирусом. 126 человек выздоровели, 9 – умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU