2020-05-10T13:16:30+03:00
Общество

Чудовищная авария: в Самарской области на трассе М-5 погиб водитель КамАЗа

Сотрудники ГИБДД огородили место и обеспечили беспрепятственное движение
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчину спасти не удалось – он скончался на месте ФОТО: Подслушано СамараМужчину спасти не удалось – он скончался на месте ФОТО: Подслушано СамараФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 10 мая, в Самарской области произошла страшная авария. На трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе перевернулся КамАЗ. Происшествие произошло около 11 утра.

– Водитель не справился с управлением, съехал с дороги, где уже впоследствии перевернулся. Мужчину спасти не удалось – он скончался на месте ДТП, – сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Они огородили место происшествия и обеспечили беспрепятственное движение на данном участке. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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