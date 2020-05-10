Темпы растут: стало известно, сколько в Самарской области сделали тестов на коронавирус

10 Май 2020 2020-05-10T13:22:09+03:00

Всего в регионе сделали 72716 анализов на вирус

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько тестов на выявление опасного заражения сделано в регионе. Напомним, на данный момент в губернии 951 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

– За прошедшие сутки в Самарской области было сделано 3948 лабораторных исследований на коронавирус. За все время таких тестов было проведено 72716. Под медицинским наблюдением остаются 753 человека, – говорится в сообщении.

Отметим, что из числа заболевших в регионе уже выздоровели 126 человек. Они были отпущены домой с соответствующими инструкциями. Также 9 человек скончались. В области продолжают действовать ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU