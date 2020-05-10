2020-05-10T14:39:21+03:00
Общество

Самарскую область накроют грозовой фронт и сильный ветер

При этом ожидается снижение температуры
Владислав КИРСАНОВ
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Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секундуПорывы ветра будут достигать 15-20 метров в секундуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завтра, 11 мая, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Это связано с порывистым ветром и грозой, которые придут в регион. Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС.

– Порывы ветра юго-западного направления будут достигать 15-20 метров в секунду. Также возможна гроза. В вечернее время столбик термометра не поднимется выше 10 градусов, днем – выше 21 °C, – говорится в сообщении.

При этом аналогичная погода ожидается в области до середины недели. Вероятность осадков будет ниже, однако температура значительно подниматься не будет. Жителей региона просят не покидать свои дома во время плохой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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