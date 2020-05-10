2020-05-10T16:16:28+03:00
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Такое решение принял губернатор региона Дмитрий Азаров
Владислав КИРСАНОВ
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Такое решение принято на оперативном штабеТакое решение принято на оперативном штабеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 10 мая, в Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории региона. Одним из главных вопросов стало обсуждение снятия или продления ограничительных мер для населения.

– В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача региона режим особых ограничительных мер продлен до 18 мая. Остаются закрыты торговые центры, учреждения культуры и спорта. Также для граждан в возрасте 65+ сохраняются требования самоизоляции, – говорится в сообщении.

Также известно, что будет действовать масочный режим, более того - в больницах будут более серьезно защищать врачей и медсестер, а также работников в приемных покоях.

Отметим, на сегодняшний день в регионе 951 случай заболевания коронавирусом. Из них 126 выздоровели и были выписаны, 9 – умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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