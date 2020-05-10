2020-05-10T18:43:57+03:00
Общество

Новые акции на 9 мая в Самарской области могут стать традиционными

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса праздник проходил в непривычном формате
Егор ТКАЧЕНКО
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Эксперты считают, что подобные акции еще больше сплотили людейЭксперты считают, что подобные акции еще больше сплотили людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 9 мая, в Самарской области вместе со всей страной отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как всегда, регион и его жители отдали дань памяти великому подвигу народа. Однако в этом году из-за угрозы коронавирусной инфекции многие самарцы праздновали праздник в новом формате.

– «Бессмертный полк» прошел не по улицам города, а в виртуальном формате. Кроме того, многие вышли на балкон или подошли к окнам с фотографией своих воевавших родных. Новые акции, такие как «Окна Победы» и «Свет Победы» могут стать традиционными, – говорится в сообщении.

Вечером 9 мая жители региона подходили к окнам с фонариками так, чтобы свет был снаружи – свет памяти о героях и свет Великой Победы. Большинство экспертов считает, что подобные акции имеют отличное будущее и их необходимо сохранить для грядущих празднований Победы. По их мнению, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, большинство людей еще сильнее сплотились вокруг праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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