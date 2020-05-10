В Самарской области появились новые выздоровевшие от коронавируса
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за два последних дня в регионе выписали из лечебных учреждений 33 человека. В их число входят трое детей, у которых был подтвержденный диагноз.
– Самарская городская больница №6 выписала 11 человек. Из 5-й Тольяттинской горбольницы выписали 15 человек. Помимо этого в Самаре выписали пять человек (трое детей). Также завершено амбулаторной лечение двух пациентов из Тольятти и Чапаевска, – говорится в сообщении.
В настоящее время состояние всех выписанных удовлетворительное. Они сдали отрицательные анализы на коронавирус. Также все экс-пациенты получили необходимые рекомендации. Таким образом, число выздоровевших в Самарской области достигло 135 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU