В Самарской области появились новые выздоровевшие от коронавируса

10 Май 2020 2020-05-10T19:45:25+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за два последних дня в регионе выписали из лечебных учреждений 33 человека. В их число входят трое детей, у которых был подтвержденный диагноз.

– Самарская городская больница №6 выписала 11 человек. Из 5-й Тольяттинской горбольницы выписали 15 человек. Помимо этого в Самаре выписали пять человек (трое детей). Также завершено амбулаторной лечение двух пациентов из Тольятти и Чапаевска, – говорится в сообщении.

В настоящее время состояние всех выписанных удовлетворительное. Они сдали отрицательные анализы на коронавирус. Также все экс-пациенты получили необходимые рекомендации. Таким образом, число выздоровевших в Самарской области достигло 135 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU